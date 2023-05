24.05.2023 14:56 1.654 16-Jähriger wird auf Schultoilette niedergestochen und schwer verletzt

Am Mittwochvormittag ist ein 16-Jähriger in einer Berufsbildenden Schule in Wildeshausen von einem Mitschüler angegriffen und schwer verletzt worden.

Von Robert Stoll

Wildeshausen - In einer Berufsbildenden Schule in Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) ist ein 16-Jähriger am Mittwochvormittag durch Messerstiche schwer verletzt worden. Die Polizei sichert am Tatort Spuren des Messerangriffs. © Nonstopnews Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 10 Uhr. Das Opfer sei nach ersten Erkenntnissen auf die Toilette gegangen, als plötzlich ein 17 Jahre alter Mitschüler mit einem Messer auf ihn einstach. Der 16-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Lehrer und Schüler wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut. Der Unterricht wurde unmittelbar nach der Tat abgebrochen. Warum es zu dem Messerangriff gekommen war, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

