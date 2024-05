Geschlagen und gedemütigt: Jugendliche attackieren und verletzen Kinder auf Spielplatz

Landshut - Auf einem Spielplatz in Bayern haben sich grausame Szenen abgespielt!

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr fiel laut Angaben der Polizei eine Gruppe Jugendlicher auf einem Spielplatz in der Judithstraße im niederbayerischen Landshut über mehrere Kinder im Alter zwischen elf und zwölf Jahren her.

Ein 15-Jähriger soll dabei ein elfjähriges Mädchen mit einem scharfen Gegenstand an den Armen verletzt haben, während ein anderer das Mädchen festhielt.

Einem Zwölfjährigen soll derselbe Jugendliche ins Gesicht geschlagen haben. Außerdem soll er sein Opfer gezwungen haben Snus (Oraltabak) in den Mund zu nehmen.

Zudem sollen die Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren die Kinder nach Bargeld und Zigaretten durchsucht haben.

Warum die Gruppe die Kinder attackierte, war zunächst unklar.