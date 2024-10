07.10.2024 15:33 17-Jähriger mit Messer in Grundschule: Lehrerin verhindert Schlimmeres

Ein Jugendlicher löst einen Polizeieinsatz an einer Schule in Nürnberg aus. Als die Kräfte eintreffen, hat eine Lehrerin die Lage schon in den Griff bekommen.

Von Friederike Hauer

Nürnberg - Ein 17-jähriger Berufsschüler wurde nach einem Einsatz an einer Grundschule in Gewahrsam genommen. Die Polizei rückte an - da war die Situation in der Schule bereits durch eine Lehrerin beruhigt. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Lehrerin der Schule in Himpfelshof die Situation beruhigt, bevor sie aus dem Ruder laufen konnte. Laut Mitteilung hatte sich der 17-Jährige am Morgen in einem augenscheinlichen psychischen Ausnahmezustand befunden. Die Lehrerin reagierte besonnen und bat seine anwesenden Klassenkameraden, aus dem Raum zu gehen. Im anschließenden Gespräch mit dem Jungen konnte sie die Situation deeskalieren. Der Schüler habe ein Messer dabeigehabt, dieses aber nicht verwendet, sagte ein Polizeisprecher. Die Berufsschulklasse ist in der Grundschule in der Reutersbrunnenstraße untergebracht. Zur Vorsicht mussten alle Schüler und Lehrkräfte im Gebäude etwa zehn Minuten in ihren Klassenzimmern bleiben, erklärte die Polizei. Der 17-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und anschließend in die Obhut einer Fachklinik übergeben. Für die anderen Kinder bestand zu keiner Zeit eine Gefahr, so die Ermittler.

Titelfoto: Marcus Brandt/dpa