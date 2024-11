17-Jähriger versprüht Reizgas in Behörde: 13 Menschen verletzt

Waldeck-Frankenberg - Im nordhessischen Korbach hat ein 17 Jahre alter Jugendlicher in einer Behörde Reizgas versprüht. Dabei erlitten 13 Personen leichte Verletzungen.

Einsatzkräfte der Feuerwehr lüfteten in der Zwischenzeit das Gebäude, das nach etwa einer Stunde wieder freigegeben werden konnte.

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, war es am Montagnachmittag zu dem Vorfall gekommen.

Die Polizei konnte den 17-Jährigen bereits wenig später dank der Beschreibung mehrerer Zeugen am Hauptbahnhof von Korbach festnehmen, wo der Jugendliche gerade in einen Zug in nördlicher Richtung steigen wollte.

Bei ihm fanden die Polizisten dann auch das Pfefferspray, welches vermutlich im Kreishaus eingesetzt wurde. Auf den 17-Jährigen wartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.