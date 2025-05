18-Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle: 18.500 Euro Schaden durch Unfälle

Bei der Verfolgungsfahrt kam es zu Unfällen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

"Zudem sei der Slowake nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stände möglicherweise unter dem Einfluss berauschender Mittel", heißt es weiter von der Polizei.

Als der junge Mann gerade auf der Bahnhofstraße in Richtung Wernerplatz unterwegs war, wollten die Polizisten ihn anhalten, doch er ignorierte das Anhaltesignal des Streifenwagens.

Der 18-Jährige beschleunigte stark, fuhr entgegen der Einbahnstraße in die Bahnhofstraße und überfuhr zwei rote Ampeln.

"Im Bereich der Kreuzung Annaberger Straße/Chemnitzer Straße/Bebelplatz kam es dadurch zu einer Gefährdungssituation mit mindestens zwei Fahrzeugen sowie zwei Fußgängern", so die Polizei weiter. Der Mann raste weiter und verlor dann in der Hornstraße/Poststraße die Kontrolle über den Wagen. An der Kreuzung Hornstraße/Eherne Schlange kam der Skoda nach von der Straße ab und krachte gegen ein Geländer. Trotz der Kollision fuhr der 18-Jährige weiter und kam in der Hornstraße/Dresdner Straße erneut ins Schleudern.

Er kam wieder von der Straße ab und krachte gegen zwei Seat, die am Straßenrand standen. Der Flüchtige wollte immer noch nicht anhalten. Ein ziviles Polizeifahrzeug stellte sich vor den Skoda, dadurch kam es zum Zusammenstoß.