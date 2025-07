Mehrere Fälle in kurzer Zeit: Betrüger haben es auf diese Region abgesehen

Dessau-Roßlau - Die Region um Dessau-Roßlau ist offenbar erneut in den Fokus von Betrügern geraten. Nachdem bereits Anfang Juli eine ältere Dame durch einen Mann am Telefon, der sich als Staatsdiener ausgab, hinters Licht geführt wurde, gab es nun erneut eine Serie von Schockanrufen. Auch aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld wurde ein Fall bekannt, bei dem ein Senior um seine Ersparnisse gebracht wurde.

Häufig geben sich die Betrüger als Staatsbedienstete aus, um ihre Opfer unter Druck zu setzen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie Polizeisprecherin Annett Ropella mitteilte, riefen die Betrüger am Dienstag in den Nachmittag- und Abendstunden ihre vermeintlichen Opfer mit unterdrückter Nummer auf dem Festnetztelefon an.

Alle sieben Telefonate, von denen die Polizei in Kenntnis gesetzt wurde, verliefen dabei nach einem ähnlichen Muster: "Dem Betroffenen gegenüber gab sich eine unbekannte Person unter anderem als Notarzt oder Polizist aus und erklärte, dass nahe Familienangehörige einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätten, bei dem angeblich ein Kind getötet und ein weiteres Kind schwer verletzt wurde", sagte Ropella.

Dabei sei in mehreren Fällen im Hintergrund eine Person zu hören gewesen, die weint und fleht. Im Anschluss wurde durch die Betrüger behauptet, dass eine Kaution in fünfstelliger Höhe gezahlt werden müsse, um das Familienmitglied vor dem Gefängnis zu bewahren. "Die Betrüger setzten bewusst auf einen Schockmoment und ihre Opfer zeitlich unter Druck, um sie zu unüberlegten und schnellen Entscheidungen zu drängen", so die Polizeisprecherin weiter.

Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zu einer Geldübergabe, da sich alle Angerufenen zunächst selbst davon überzeugen wollten, ob es sich bei der Person tatsächlich um ihr Kind handelte, und durch gezielte Nachfragen zu der Erkenntnis gelangten, dass man es mit Betrügern zu tun habe.