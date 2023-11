19-Jähriger liegt tot neben Gleisbett: Polizei sucht Zeugen

Bobenheim-Roxheim - Eine tragische Entdeckung machten am vergangenen Samstag Passanten in der Nähe einer Bahnstrecke in Rheinland-Pfalz . Die Leiche eines jungen Mannes lag direkt neben einem Gleisbett. Die genauen Umstände sind unklar und geben der Polizei noch Rätsel auf.

Entdeckt wurde die Leiche des erst 19 Jahre alten Mannes um 7.51 Uhr im Bereich des Industriegebietes in Bobenheim-Roxheim (Rhein-Pfalz-Kreis). Auf Höhe der Gutenbergstraße lag der leblose Körper unmittelbar neben dem Gleisbett.

Schnell war für die Ermittler klar, dass der Teenager von einem Zug erfasst worden sein musste, wie auch ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankenthal am heutigen Montag berichtete.

Zudem kann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass sich der schreckliche Vorfall bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete. Zwar sei man sich seitens der Behörden nahezu sicher, dass in diesem Fall keine Selbsttötung vorliegt, dennoch gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei aus Ludwigshafen sowie der Staatsanwaltschaft Stand jetzt noch immer in alle Richtungen.

Die genaueren Umstände sollen durch die weiteren Nachforschungen ergründet werden. Um diese voranzutreiben, hofft die Polizei auch auf Zeugenhinweise von weiteren Passanten.