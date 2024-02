20-Jähriger rast mit 186 km/h über Landstraße: Seine Begründung ist kurios

Dortmund - Gefährliche Raserei: Mit seinem rücksichtslosen Fahrverhalten riskierte ein junger Mann sein Leben und brachte damit andere Verkehrsteilnehmer in eine lebensgefährliche Situation.

Mit 186 km/h raste am Dienstag ein 20-Jähriger über die Landstraße in Asseln. (Symbolbild) © Patrick Pleul / dpa-Zentralbild

Die Polizei Dortmund erfasste am Dienstag gegen 13 Uhr einen 20-jährigen Autofahrer mit rasender Geschwindigkeit auf der L663 in Asseln, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten.

Bei einer unangekündigten Kontrolle filmte das "Provida"-Team mit bewährter Videotechnik den Fahrer des Mercedes A 200 bei 186 km/h in einer 70er-Zone.

Nachdem das "Provida"-Team den jungen Mann stoppen konnte, konfrontierten sie ihn mit seinem gefährlichen Fahrverhalten. Dieser reagierte ungerührt und begründete seinen Fahrstil mit Magenproblemen.

Bei 186 km/h legte das Auto 51 Meter pro Sekunde zurück, mit dieser Geschwindigkeit wäre ein Ausweich- oder Bremsmanöver von einem liegengebliebenen Fahrzeug kaum noch möglich gewesen.