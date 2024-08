20-Jähriger tritt Betrunkenem mit Arbeitsschuhen mehrfach gegen Kopf

Die Polizei hat den 20-Jährigen vorläufig festgenommen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Deutsche soll am Montagabend gegen 20.50 Uhr auf einem Grünstreifen zwischen der Heinrich-Heine-Straße und der Glück-Auf-Straße in Freital einem stark betrunkenen und am Boden liegenden Mann mehrfach mit seinen Arbeitsschuhen kräftig gegen den Kopf getreten haben.

Laut Polizei waren die Schuhe des Beschuldigten mit Stahlkappen versehen.

Bei der Tat soll der 20-Jährige den Tod des 60-jährigen Mannes "zumindest billigend in Kauf genommen haben".

Entgegen der Erwartung des Tatverdächtigen überlebte das Opfer, erlitt jedoch schwere Verletzungen am Kopf.