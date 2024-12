20 Keller aufgebrochen und Weihnachtsgeschenk von Kind geklaut: Wer hat etwas gesehen?

Neubrandenburg - In Neubrandenburg ( Mecklenburg-Vorpommern ) haben Weihnachts-Diebe ihr Unwesen getrieben.

In Neubrandenburg wurden zahlreiche Keller aufgebrochen und ein Weihnachtsgeschenk eines Kindes geklaut. (Symbolbild) © Heiko Rebsch/dpa

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, wurden in der Oststadt in der Einsteinstraße vor dem Weihnachtsfest circa 20 Keller aufgebrochen.

Die Schäden wurden am Vormittag des 24. Dezembers von den ersten Kellerbesitzern entdeckt, die daraufhin die Einsatzkräfte alarmierten. Der Tatzeitraum für die Einbrüche wird auf die Nacht zum Heiligabend geschätzt.

Vermutlich waren die unbekannten Diebe auf der Suche nach in den Kellern gelagerten Weihnachtsgeschenken. In einem Fall nahmen sie ein im Keller gelagertes Fahrrad mit, das für ein Kind unter dem Weihnachtsbaum liegen sollte.