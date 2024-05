21-Jähriger lag tot auf Straße: Polizei ermittelt ersten Verdächtigen!

Dorsten - Im Fall eines 21-jährigen Fußgängers, der tot auf einer Straße in Dorsten ( Nordrhein-Westfalen ) aufgefunden worden war, hat die Polizei einen 25-jährigen Autofahrer als Unfallbeteiligten ermittelt.

Ein Zeuge entdeckte den leblosen Körper am vergangenen Samstag (4. Mai) gegen 4.30 Uhr auf der Lippramsdorfer Straße Ecke Kippheide in Dorsten-Lembeck. © Guido Bludau/dpa

Vor knapp einer Woche war der junge Mann in der Nacht mit tödlichen Verletzungen von einem unbeteiligten Autofahrer entdeckt worden. Während der Unfallaufnahme hatte sich ein weiterer Wagen genähert, an dem Beschädigungen auffielen, die zum Unfall passen könnten, wie die Polizei am Montag berichtete.

Eine Sprecherin der Polizei im Kreis Recklinghausen sagte am Freitag auf Anfrage, der 25 Jahre alte Fahrer dieses Wagens habe sich nun im Zuge der weiteren Ermittlungen als Unfallbeteiligter erwiesen. Von weiteren beteiligten Personen sei nicht auszugehen, hieß es.

Ob der 25-Jährige womöglich auch Unfallverursacher sein könnte, war zunächst noch ungeklärt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in Essen sagte am Freitag, der Mann sei auch "als Beschuldigter belehrt worden".