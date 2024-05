21-Jähriger mit Schlagstock an Haltestelle Schwabstraße attackiert

Stuttgart - Zwei Unbekannte haben einen 21-Jährigen in einem Stuttgarter S-Bahnhof angegriffen und schwer verletzt.

Die Polizei sucht nun Zeugen der Tat. © Hendrik Schmidt dpa

Am späten Mittwochabend sei es in der S-Bahn zu Streitigkeiten zwischen den beiden Unbekannten und dem Opfer gekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der 21-Jährige verließ die Bahn an der Haltestelle Schwabstraße, die beiden Täter, die Jugendliche um die 16 Jahre sein sollen, folgten ihm.

Am Treppenaufgang sollen sie den 21-Jährigen unvermittelt geschlagen und getreten haben. Mindestens zweimal sollen sie auch mit einem Schlagstock auf den Kopf des Mannes eingeschlagen haben. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei.