Streit in Hotel eskaliert: 33-Jähriger wegen versuchtem Totschlag festgenommen

Bergheim - Ein 33-Jähriger wurde am frühen Sonntagmorgen in Bergheim im Rhein-Erft-Kreis wegen des Verdachts auf versuchten Totschlags festgenommen.

Der 33-Jährige wurde festgenommen, nachdem er seiner Partnerin mehrfach gegen den Kopf getreten hatte (Symbolbild). © Monika Skolimowska/dpa

Zuvor soll der Mann am Samstagabend gegen 22 Uhr mehrfach gegen den Kopf seiner 50 Jahre alten Begleiterin getreten und sie dadurch lebensgefährlich verletzt haben.

Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Demnach habe sich das in Bergheim lebende Paar für die Nacht ein Zimmer in einem Hotel in Bergheim-Kenten gebucht.

Nachdem ein Hotelmitarbeiter die schwerverletzte Frau auf einem Flur aufgefunden hatte, alarmierte er die Polizei. Diese nahm den 33-Jährigen anschließend fest.

Details zum Motiv des Verdächtigen teilten die Ermittler zunächst nicht mit.