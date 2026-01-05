214 statt 100 km/h! Polizei stoppt Raser: Diese Strafe droht ihm jetzt

Frankfurt am Main - Was ging nur im Kopf dieses Autofahrers vor sich? Statt mit den erlaubten maximal 100 Kilometern pro Stunde war ein 42 Jahre alter Mann auf der A66 bei Frankfurt mit 214 km/h unterwegs!

Die Polizei zog den Autofahrer (42) aus dem Verkehr. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Wie die Polizei am Montagmittag mitteilte, hatten Beamte der Operativen Einheit Bundesautobahn des Polizeipräsidiums Südosthessen den Mercedes GLS am Sonntagvormittag um kurz nach 11.30 Uhr im Tempotrichter am Ausbauende der Autobahn mit einem Geschwindigkeitsmessgerät erst erfasst und diesen kurz darauf aus dem Verkehr gezogen.

Aufgrund der sich an dieser Stelle von drei auf zwei Spuren verengenden Fahrbahn sinkt die zulässige Höchstgeschwindigkeit schrittweise von 100 km/h bis auf 40 km/h ab. Das brachte den Autofahrer aus Frankfurt demnach aber nicht zum Abbremsen.

Stolze 214 km/h waren es nach Abzug der Toleranz!