Mit Spürhunden gesucht: Fahrer flüchtet von Unfallort

Roßlau - In den frühen Sonntagmorgenstunden ereignete sich in Roßlau ein Verkehrsunfall . Am Einsatzort trafen die Polizisten auf das beschädigte Auto, vom Fahrer fehlte jedoch jede Spur.

Um den Fahrer des verunfallten BMW zu finden, kamen unter anderem Spürhunde zum Einsatz. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Gegen 3.24 Uhr am Sonntagmorgen hatte das automatische Notrufsystem eines Autos die Polizisten in die B 184 in Roßlau gerufen. Am Einsatzort angekommen, trafen die Einsatzkräfte zwar auf den verunfallten BMW, fanden jedoch keine dazugehörige Person.

"Im Rahmen der eingeleiteten Suchmaßnahmen kam unter anderem ein Fährtenspürhund zum Einsatz", so die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau.

Glücklicherweise gelang es den Beamten, den Verantwortlichen ausfindig zu machen.

Wie die Behörde mitteilte, habe der Fahrer aus Richtung Rodleben kommend die B 184 entlang und schließlich zur Zerbster Brücke fahren wollen. Dabei kam der 25-Jährige von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum.