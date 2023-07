22-jähriger Polizeischüler rastet aus: Hitlergruß in Dresdner Disko

Dresden - Ein Kommissaranwärter der Sächsischen Polizei ist in einer Dresdner Diskothek ausgerastet. Jetzt ermitteln die eigenen Kollegen gegen ihn. Die Liste der Tatvorwürfe hat es in sich.

Die Dresdner Polizei musste Donnerstagnacht ausrücken, um einen Kollegen zur Vernunft zu bringen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Die Dresdner Kriminalpolizei ermittelt aktuell in den eigenen Reihen. Dabei wird einem 22-jährigen Kommissaranwärter der Hochschule der Sächsischen Polizei in Rothenburg unter anderem das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Körperverletzung vorgeworfen.

Laut der Polizeidirektion Dresden ist der angehende Beamte Donnerstagnacht außerhalb des Dienstes strafrechtlich in Erscheinung getreten. Wie Polizeisprecher Marko Laske gegenüber TAG24 mitteilte, ereigneten sich die Vorfälle in der Dresdner Diskothek Gisela Club an der Löbtauer Straße.

Dem 22-Jährigen wird vorgeworfen, den Hitlergruß gezeigt, die Getränke anderer Gäste des Clubs gestohlen, den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gebissen und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte geleistet zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab außerdem einen Wert von mehr als 1,1 Promille.