23-Jähriger verpasst Bus, dann eskaliert die Lage total: Vier Polizisten verletzt

Weilburg - Ein 23 Jahre alter Mann hat am Nachmittag des gestrigen Freitags im mittelhessischen Weilburg bei seiner Festnahme vier Polizisten verletzt.

Als dem 23-Jährigen der Bus vor der Nase weggefahren war, flippre der total aus. © 123rf/darly

Wegen seines mehr als auffälligen und aggressiven Verhaltens wurde der Mann in ein psychiatrisches Krankenhaus zur Begutachtung eingeliefert.

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Samstag, was da am Weilburger Bahnhof seinen Ausgang nahm.

Dort hatte der 23-Jährige gegen 16.45 Uhr seinen Bus verpasst und reagierte darauf äußert aggressiv, indem er mehrere Busfahrer mit einem Messer bedrohte, die daraufhin die Polizei verständigten.

Als der Mann dies mitbekommen hatte, hielt er sich zunächst das Messer selbst an den Hals und betonte, nicht mehr leben zu wollen. Anschließend schlug er mit der Faust und seinem Kopf auf einen der am Bahnhof aufgestellten Briefkästen ein.