29-Jähriger wendet bei seiner eigenen Oma Enkeltrick an: Wenn nicht sofort Geld fließt, passiert was

Demmin - Ein 29-Jähriger aus Demmin ( Mecklenburg-Vorpommern ) brauchte Geld zum Feiern und tischte seiner Oma (85) eine spektakuläre Geschichte auf: Er befände sich in den Fängen zwielichtiger Gestalten.

Der 29-jährige Demminer gab vor, sich in einer Hütte im Wald zu befinden. © Patrick Pleul/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg am Mittwoch mitteilte, soll sich am vergangenen Wochenende die 85-jährige Dame bei der Polizei gemeldet haben.

Demnach soll die Seniorin kurz zuvor einen Anruf von ihrem Enkelsohn (29) erhalten haben.

Der 29-Jährige habe seiner Großmutter erzählt, dass er sich derzeit in den Händen zwielichtiger Gestalten befinden würde.

Die angeblichen Täter würden ihm etwas antun wollen, wenn er nicht umgehend 400 bis 600 Euro auftreiben würde. Der Enkelsohn gab an, dass er sich zusammen mit den Personen in einer Hütte im Wald bei oder in Rostock befinden würde.

Daraufhin hätten die Beamten vergeblich versucht, den 29-Jährigen telefonisch zu erreichen. Nach wenigen Minuten soll der Mann jedoch zurückgerufen haben und angegeben haben, dass es ihm gut gehe.