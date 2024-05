Beute stand schon bereit: Polizei fasst Duo bei Einbruch in Jugendclub

Ein Einbrecher-Duo ist Samstagnacht in den Jugendclub "Come In" in Grimma eingedrungen. © Sören Müller

Gegen 23.50 Uhr hatten Zeugen Vorgänge am Jugendclub "Come In" am Nikolaiplatz gemeldet und die Beamten so auf die Spur der Langfinger gebracht.

Als die Polizisten kurz darauf am Ort des Geschehens eintrafen, hatte das Duo, zwei Deutsche im Alter von 17 und 20 Jahren, seine Beute bereits zum Abtransport bereitgestellt. Darunter: Fernseher, elektronisches Zubehör sowie weitere Gegenstände.

Den Sachschaden bezifferte die Behörde mit rund 4000 Euro.

Um in das Gebäude zu gelangen, hatten die beiden Tatverdächtigen eine Fensterscheibe eingeschlagen.

Nachdem die Beamten die polizeilichen Maßnahmen durchgeführt hatten, wurden beide wieder entlassen.