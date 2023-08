09.08.2023 13:45 607 30 mal 30 Meter groß: Riesiges Hakenkreuz in Rasen gemäht!

In Rostock entdeckte die Polizei am Dienstag ein riesiges Hakenkreuz, das von Unbekannten in eine Rasenfläche am Fischereihafen gemäht wurde.

Von Malte Kurtz

Rostock/Schwerin - Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hatte in den letzten Tagen vermehrt mit verfassungsfeindlicher Symbolik zu tun. Besonders ein 30 mal 30 Meter großes Hakenkreuz, dass in den Rasen gemäht wurde, sorgte für Aufsehen. In Rostock und Schwerin musste die Polizei Hakenkreuze beseitigen. (Symbolbild) © Norbert Neumann Am gestrigen Dienstag wurde die Polizei in Rostock darauf hingewiesen, dass im Bereich des Fischereihafens an der Straße "Zum Kühlhaus 3a" ein riesiges Hakenkreuz auf einer Grünfläche ragte, erklärte das Polizeipräsidium Rostock am Donnerstag. Daraufhin veranlasste die Polizei die Beseitigung des Nazi-Symbols auf der frei zugänglichen Fläche in der Hansestadt. Einen Tag später, am heutigen Mittwoch, musste das verfassungsfeindliche Symbol erneut entfernt werden, diesmal von einer Parkbank in der Landeshauptstadt Schwerin. Polizeimeldungen Gaststätte in Wolfenbüttel brennt lichterloh: Polizei sucht Zeugen! Im dortigen Plattenpark hatten Unbekannte die sogenannte "Bank der Menschenrechte" mit einer 10 mal 15 Zentimeter großen Variante des Symbols verunstaltet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den beiden Taten geben können, sich unter folgender Nummer bei dem Rostocker Polizeipräsidium zu melden: 0382088882224. Der Staatsschutz hat unterdessen die Ermittlungen aufgenommen.

Titelfoto: Norbert Neumann