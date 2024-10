21.10.2024 14:27 Mehrere Einsatzwagen der Bundespolizei krachen ineinander

An der Abfahrt zur B 76 in Lübeck sind am Sonntag gleich mehrere Streifenwagen mit Blaulicht kollidiert.

Lübeck - An der Abfahrt zur B 76 in Lübeck sind am Sonntag gleich mehrere Streifenwagen mit Blaulicht kollidiert. Sieben Beamte wurden verletzt in verschiedene Krankenhäuser gebracht. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa Gegen 11.10 Uhr waren die Beamten der Bundespolizei mit insgesamt neun Einsatzfahrzeugen auf der A215 in Richtung Kiel unterwegs, so Polizeisprecher Sönke Petersen. Alle Fahrzeuge hatten das Blaulicht an und wollten an der Abfahrt zur B 76 (Lübeck) von der A 215 abfahren, heißt es weiter. Vor der Kolonne fuhr demnach ein älterer Opel Astra, dessen Fahrer plötzlich stark abbremste - vermutlich, weil er das Blaulicht wahrgenommen hatte und die Einsatzfahrzeuge vorbeilassen wollte. Polizeimeldungen Wie ein Krimi: Bewaffneter Mann flüchtet vor Polizei und fährt Beamten an Das erste, wie auch das zweite Einsatzfahrzeug hinter dem Opel konnten dank einer Gefahrenbremsung eine Kollision verhindern. Der Astra fuhr nach der Bremsung weiter. Die anderen Einsatzfahrzeuge hatten jedoch nicht so viel Glück und es kam zu mehreren Kollisionen zwischen den nachfolgenden Autos. Mehrere verletzte Beamte im Krankenhaus Von den 40 Beamten der Bundespolizei wurden sieben leicht verletzt. Alle Verletzten klagten über Kopf- und Nackenschmerzen. Sie wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Vier Einsatzfahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden an den Autos dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen samt Abfahrt auf die B 76 gesperrt. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa