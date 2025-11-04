300 Waffen und Sprengstoff: Unheimlicher Fund bei totem Rentner in Augsburg

Augsburg - Am 24. Oktober wurde die Polizei zu einem Einfamilienhaus gerufen, da der Besitzer auf Anrufe seiner Familie nicht mehr reagierte. Im Haus konnte nur noch der Tod des 77-Jährigen festgestellt werden, doch die Beamten fanden noch mehr.

Rund 300 Waffen fanden die Beamten in dem Einfamilienhaus. © -/Polizeipräsidium Schwaben Nord/dpa

Die Polizei hat im Haus des toten Rentners in Augsburg gut 300 Waffen und -teile sowie Sprengstoff und Munition sichergestellt.

Für gut die Hälfte der Waffen hatte der mutmaßlich eines natürlichen Todes gestorbene Mann keine Erlaubnis, wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord mitteilte.

Eine Fachfirma transportierte den Fund mittlerweile aus dem Haus ab.

Die Kriminalpolizei versucht nun, die Hintergründe zu klären und ermittelt, woher die illegalen Waffen stammen könnten.