Zeuge beobachtet wilden Ritt auf der Autobahn: Polizei zieht Pärchen aus dem Verkehr

Münster - Ein aufmerksamer Autofahrer alarmierte am Montagvormittag in Nordrhein-Westfalen die Polizei. Auf der A1 in Fahrtrichtung Dortmund fiel dem Mann ein verdächtiger Wagen auf.

Ob die 33 Jahre alte Beifahrerin noch angeschnallt war, ist nicht bekannt. (Symbolfoto) © 123RF/phaisarnwong

Wie die Polizei Münster mitteilte, sei das Auto etwas unsicher über die Straße gesteuert worden.

Der Zeuge habe von einem Ford berichtet, der bei Tempo 140 immer wieder drohte, von der Autobahn abzukommen.

Dabei sei der Wagen einmal sogar so weit nach rechts gefahren, dass ein Laster-Fahrer mit seinem Brummi auf den Standstreifen habe ausweichen müssen.

Spätestens jetzt schien die Neugier des Zeugen geweckt worden zu sein. Er fasste all seinen Mut zusammen, fuhr am schlingernden Ford vorbei und erkannte, wie Fahrer und Beifahrerin sich offensichtlich während der Fahrt vergnügten.