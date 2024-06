35-Jähriger verletzt: Teenager (18) geht mit Flasche auf Mann los

Halle (Saale) - Ein 35-Jähriger ist in Halle mit einer Flasche geschlagen und dabei verletzt worden.

Auch der Polizei gegenüber soll sich der 18-Jährige aggressiv verhalten haben. (Symbolbild) © foottoo/123rf

Am Mittwochabend seien ein 18-Jähriger und der 35-Jährige Straßenbahn gefahren und aus bislang unbekannten Gründen in Streit geraten, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit.

Daraufhin schlug der Jüngere den 35-Jährigen den Abgaben zufolge mit einer Flasche. Dieser kam verletzt in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen.

Der 18-Jährige sei den Beamten gegenüber relativ aggressiv aufgetreten und stark alkoholisiert gewesen, so der Sprecher. Zuvor soll der mutmaßliche Täter einen Hitlergruß gezeigt und verfassungsfeindliche Parolen gerufen haben.