17.06.2025 15:29 Alarm in Eckernförde: Großaufgebot der Polizei durchsucht Schule

In einer Schule in Eckernförde wollen Kinder am Dienstag eine verdächtige Person und möglicherweise eine Waffe gesichtet haben.

Von Tobias Bruns

Eckernförde - In einer Schule in Eckernförde wollen Kinder am Dienstag eine verdächtige Person und möglicherweise eine Waffe gesichtet haben. Alles in Kürze Kinder sichten verdächtige Person und mögliche Waffe in Eckernförde.

Polizei durchsucht Grundschule, findet nichts.

Schule ist gesichert, niemand verletzt oder vermisst.

Fahndung nach Verdächtigem außerhalb der Schule.

Mehr anzeigen Kinder haben in einer Eckernförder Schule möglicherweise eine Waffe gesehen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa Ein starkes Kräfteaufgebot der Polizei hat die Grundschule daraufhin durchsucht. Nach dem Hinweis der Kinder konnte bei der Überprüfung durch die Beamten weder eine verdächtige Person noch eine Waffe gefunden werden. Die Schule sei gesichert, verletzt oder vermisst werde niemand, teilte die Polizei gegenüber TAG24 mit. Aktuell fahnden die Einsatzkräfte noch außerhalb der Schule nach der verdächtigen Person. Für die Eltern der Schüler hat die Polizei eine Sammelstelle nahe dem Schulgebäude eingerichtet. Inzwischen werden die Schüler mit ihren Eltern zusammengeführt.

Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa