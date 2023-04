36 Blockflöten aus Gymnasium gestohlen! Hausmeister beobachtet die Einbrecher

Hattingen – Skurrile Beute haben drei Einbrecher in Hattingen (Ennepe-Ruhr-Kreis) gemacht. Sie ließen aus einem Gymnasium unter anderem 36 Blockflöten mitgehen.

Insgesamt 36 Blockflöten wurden aus einer Schule in Hattingen entwendet. (Symbolbild) © Florian Schuh/dpa-tmn

Das Trio im Alter zwischen 17 und 18 Jahren wurde noch vor Ort von der Polizei gestellt, wie ein Sprecher mitteilte.

Demnach waren die drei Jugendlichen am gestrigen Ostermontag gegen 19.45 Uhr in das Gymnasium Holthausen an der Lindstockstraße eingestiegen. Sie hätte sich dabei gewaltsam durch eine Hintertür Zugang verschafft, hieß es.

Neben den 36 Blockflöten entwendeten die Langfinger auch einen Laptop sowie einen Verstärker aus der Schule.

Womit sie dabei nicht rechneten: Der Hausmeister des Gymnasiums beobachtete die Jugendlichen bei ihrer illegalen Aktion und alarmierte die Polizei.

Die Beamten trafen ein, bevor das Trio mit mehreren Motorrollern vom Tatort flüchten konnte.