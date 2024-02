14.02.2024 14:58 37-jährige Frau tot in Wohnung aufgefunden: Kriminalpolizei ermittelt!

In einem Mehrfamilienhaus in Schramberg (Landkreis Rottweil) entdeckten Rettungs- und Polizeikräfte am Dienstagnachmittag eine tote Frau.

Von Johanna Baumann

Schramberg - In einem Mehrfamilienhaus in Schramberg (Landkreis Rottweil) machten Rettungs- und Polizeikräfte am Dienstagnachmittag einen schrecklichen Fund. Die Kriminalpolizei wurde eingeschaltet. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa Gegen 14.15 Uhr wurde eine Frau (†37) in ihrer Wohnung in der Sulgauer Straße entdeckt, wie die Staatsanwaltschaft Rottweil und die Polizei Konstanz mitteilten. Wie die 37-Jährige zu Tode kam, ist bislang unklar. Eine Gewalttat kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei Rottweil hat die Ermittlungen übernommen.

Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa