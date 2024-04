38-Jährige bei Streit mit Freund lebensgefährlich verletzt: Jetzt sitzt der in U-Haft

Viersen - Bei einer Auseinandersetzung in Viersen hat am Wochenende eine 38-Jährige lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ihr Freund (51) wurde kurz darauf festgenommen!

Nachbarn wurden auf die schwerst verletzte Frau aufmerksam und riefen den Notarzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Ein Haftrichter ordnete noch am gestrigen Sonntag U-Haft wegen versuchten Totschlags an, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Die Tat soll sich bereits am Freitag in einer Wohnung in der Viersener Innenstadt ereignet haben. Eine Mordkommission ermittelt.

Nachbarn eines Mehrfamilienhauses waren am Samstag auf die schwer verletzte Frau aufmerksam geworden und hatten Rettungskräfte alarmiert.

Die 38-Jährige hatte Gesichtsverletzungen und wurde in eine Klinik nach Düsseldorf gebracht.