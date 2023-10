19.10.2023 10:30 38-Jähriger öffnet Brief und klagt plötzlich über Unwohlsein: Wohnhaus evakuiert

Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr war am Mittwochabend in die Kermannstraße in Greiz ausgerückt.

Von Christian Rüdiger

Greiz - Ein Großaufgebot von Polizei und Feuerwehr war am Mittwochabend in die Kermannstraße in Greiz ausgerückt. Die Einsatzkräfte gingen behutsam vor und trugen unter anderem Schutzanzüge. © Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Münchenbernsdorf Ein 38-Jähriger hatte in seiner Wohnung einen Brief geöffnet und danach über Unwohlsein geklagt. Er informierte daraufhin die Polizei, die wenig später mit den Kameraden der Feuerwehr vor Ort eintraf. Die Einsatzkräfte evakuierten im Anschluss vorsorglich das Wohnhaus. In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt des Rettungseinsatzes insgesamt sieben Personen. Die betroffenen Bewohner wurden zeitweise in einem von der Feuerwehr organisierten Bus untergebracht. Der verdächtige Brief wurde separiert und für weitere Untersuchungen sichergestellt. Nach Beendigung der Maßnahmen konnten der 38-Jährige sowie die anderen Bewohner in ihre Mieteinheiten zurückkehren, teilten die Beamten mit. Polizeimeldungen Leichenfund im Kanal: Wurde die getötete Dreijährige mit diesem Wagen transportiert? Der Großeinsatz dauerte rund vier Stunden. Während dieser Zeit war die Bundesstraße 94 und die Kermannstraße zum Teil voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Der 38-Jährige hatte Verätzungen erlitten, wie die Freiwillige Feuerwehr Münchenbernsdorf auf Facebook schrieb.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Münchenbernsdorf