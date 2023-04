39-Jähriger stürzt aus Fenster: Polizei steht vor Rätsel

Neustadt-Glewe - Ein 39-jähriger Mann hat sich bei dem Sturz aus einem Fenster in Neustadt-Glewe schwere Verletzungen zugezogen.

Der 39-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei am Samstagabend gegen 21.30 Uhr in der Laascher Straße, als der 39-Jährige aus noch ungeklärter Ursache vom zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in die Tiefe stürzte.

Anwohner informierten wenig später die Rettungskräfte. Der Mann, der zwischenzeitlich ansprechbar war, wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor.