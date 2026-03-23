423-Euro-Fahrt: Taxigast hat dreisten Plan, doch der geht nicht auf

Kassel - Ein Mann gönnt sich eine ausgedehnte Taxifahrt quer durch zwei Bundesländer und versucht am Ende, sich einfach aus dem Staub zu machen. Doch seine Rechnung geht nicht auf.

Eine wilde Taxifahrt durch Nordhessen und Niedersachsen endete am Sonntagabend in einem Polizeieinsatz. (Symbolfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie die Polizei berichtet, nahm ein Taxifahrer am Sonntagabend gegen 21 Uhr in Kassel einen 48-jährigen Fahrgast auf. Zunächst ging es auf Wunsch des Mannes nach Hann. Münden.

Während der Fahrt änderte der Passagier jedoch mehrfach sein Ziel, sodass sich die Strecke zu einer rund 180 Kilometer langen Tour quer durch Nordhessen und Südniedersachsen entwickelte. Über Göttingen und Witzenhausen ging es schließlich zurück nach Kassel.

In der Nähe des ICE-Bahnhofs in Bad Wilhelmshöhe eskalierte die Situation: Der 48-Jährige weigerte sich, die mittlerweile auf stolze 423 Euro angewachsenen Fahrtkosten zu bezahlen, und flüchtete aus dem Taxi.

Der Fahrer reagierte jedoch sofort, nahm die Verfolgung auf und konnte den flüchtenden Mann stellen und festhalten, bis die alarmierte Polizeistreife eintraf.