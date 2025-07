Überfall und Schläge im Leipziger Norden: Mountainbike und Rucksack gestohlen

Der 43-Jährige war Samstagabend im Barfußgässchen unterwegs, bevor er überfallen wurde. (Archivbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

Der 43-Jährige kann sich aus noch unbekannter Ursache nicht an die genaue Uhrzeit und den Tatort erinnern.

Vermutlich sei es zwischen 0 und 1 Uhr zwischen dem Pub im Barfußgässchen in der Leipziger Innenstadt und seinem Wohnort in Gohlis-Mitte in einem parkähnlichen Areal in der Gegend um den S-Bahnhof Gohlis zu dem Überfall gekommen, teilt die Polizei mit.

Der 43-Jährige soll demnach mehrfach geschlagen worden sein. Die unbekannten Täter stahlen ihm sein schwarz-grünes Mountainbike und seinen schwarzen Rucksack.

Jetzt sucht die Polizei nach möglichen Zeugen, die den Überfall beobachtet oder Hinweise zum Sachverhalt, dem Tatort oder den unbekannten Tatverdächtigen geben können.