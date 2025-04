46-Jähriger bricht in Wohnung seines Nachbarn ein und geht dort duschen

Kahla - In Kahla (Saale-Holzland-Kreis) musste die Polizei wegen einer nicht gerade alltäglichen Straftat ausrücken.

Da das Wasser in seiner Wohnung abgestellt wurde, ging der 46-Jährige ohne Erlaubnis in einer anderen Wohnung duschen. (Symbolfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Beamten am Freitagvormittag erklärten, war einem 46-Jährigen das Wasser in seiner Wohnung in der August-Bebel-Straße abgestellt worden. Den Angaben nach hatte es zuvor mehrere Streitigkeiten mit dem Vermieter gegeben.

Der betroffene Mieter wollte jedoch nicht auf seine Körperhygiene verzichten und brach daraufhin gewaltsam in die Nachbarwohnung ein, um dort zu duschen. Im Anschluss kehrte er in seine Wohnung zurück.

Als der Nachbar nach Hause kam, stellte er Hebelspuren an seiner Wohnungstür fest und rief die Polizei.