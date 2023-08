19.08.2023 14:14 1.091 Wenige Stunden nach Festnahme: Mann stirbt in Polizeigewahrsam!

Polizeibeamte haben am Freitagabend einen 47-jährigen Mann in der Hagener Innenstadt verhaftet. Wenig später lag er tot in seiner Zelle.

Nach einer Festnahme in Hagen starb ein 47-jähriger Mann in seiner Zelle. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Wie die Staatsanwaltschaft Hagen und die Polizei Wuppertal in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten, wurde der wegen Drogendelikten polizeibekannte Mann gegen 22 Uhr im Bereich der Tuchmacherstraße überprüft. Dabei habe sich herausgestellt, dass gegen den 47-Jährigen ein Haftbefehl vorlag. Der Mann wurde verhaftet und anschließend in Polizeigewahrsam gebracht. Gegen 2.30 Uhr fiel den diensthabenden Beamten des Polizeipräsidiums Hagen schließlich auf, dass der Verhaftete regungslos in seiner Zelle lag. Zwar leiteten die Uniformierten sofort Reanimationsmaßnahmen ein und zogen einen Notarzt hinzu, dennoch verstarb der 47-Jährige noch vor Ort.

