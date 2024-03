47-Jähriger will an seinem Haus werkeln und stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Unstruttal - Ein 47-Jähriger aus dem Unstrut-Hainich-Kreis hat sich am Mittwoch schwer verletzt.

Die Rettungskräfte brachten den verunglückten Mann in eine Klinik. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Wie die Polizei am Donnerstagvormittag berichtet, hatte der Mann Arbeiten an seinem Haus in Unstuttal durchgeführt.

Hierbei brach er aus bislang noch ungeklärten Gründen durch eine im Bau befindliche Zwischendecke und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Der 47-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.