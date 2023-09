53-Jähriger geht mit Axt auf Kontrahent los und verschanzt sich

Pforzheim - Brutale Attacke in Pforzheim! Ein 53-jähriger Mann soll dort einen flüchtigen Bekannten mit einer Axt angegriffen und am Kopf verletzt haben.

Nachdem sich der mutmaßliche Axt-Täter zwischenzeitlich in einem Wohnmobil verschanzt hatte, kamen auch Spezialeinsatzkräfte zum Einsatz. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Laut Polizeiangaben kam es am gestrigen Samstagmittag gegen 12 Uhr an der Eisinger Landstraße in Pforzheim zu dem Streit zwischen zwei Männern.

Im Zuge dessen soll einer der Kontrahenten mit einem Beil auf den Geschädigten losgegangen sein und diesem im Kopfbereich leichte Verletzungen zugefügt haben. Im Anschluss entfernte sich der Angreifer und verbarrikadierte sich in einem in unmittelbarer Nähe stehenden Wohnmobil. Der Mann verweigerte jegliche Kontaktaufnahme mit der Polizei.

Dann rückten zusätzliche Spezialeinsatzkräfte an. Diesen gelang es schließlich, den 53-jährigen Tatverdächtigen am frühen Abend vorläufig festzunehmen.

Der mutmaßliche Täter wurde in Gewahrsam genommen und soll noch am heutigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung des Wagens und der Person konnten neben der Axt keine weiteren gefährlichen Gegenstände aufgespürt werden.