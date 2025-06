66-Jähriger schleudert Stahlkugeln auf fahrendes Auto

Alles in Kürze

Das Motiv des 66-Jährigen ist noch nicht bekannt. (Symbolbild) © 123RF/lessimol

Wie Polizeisprecherin Rebecca Leede am Sonntag mitteilte, wurden die Beamten am Freitagabend in den Stadtteil Leipzig-Schleußig gerufen.

Zeugen beobachteten den Mann und alarmierten die Polizei. Die Einsatzkräfte durchsuchten dann die Wohnung des Tatverdächtigen und fanden eine Art Schleuder mit Stahlkugeln.

Mit diesem Gegenstand hatte er mutmaßlich auf ein fahrendes Auto gezielt, eine der Scheiben zerstört und mehrere Dellen an dem Fahrzeug hinterlassen.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 2300 Euro.