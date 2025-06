28.06.2025 16:29 Drogen und Alkohol am Steuer: 102 Verstöße bei Kontrollen

Regelmäßig beteiligt sich die Polizei in Sachsen-Anhalt an europaweiten Schwerpunktkontrollen. In der vergangenen Woche waren Drogen und Alkohol im Visier.

Von Simon Kremer Magdeburg - Bei Schwerpunktkontrollen der Polizei zu Drogen und Alkohol am Steuer sind zahlreiche Verstöße festgestellt worden. Alles in Kürze 102 Verstöße bei Kontrollen festgestellt

64 Alkohol- und 38 Drogenverstöße registriert

Innenministerin Zieschang: Ernstzunehmendes Problem

Fünf Drogenfunde und neun Fahndungserfolge

800 Polizistinnen und Polizisten beteiligt Mehr anzeigen Einige Drogentests im Verkehr sind positiv ausgefallen. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Wie das Innenministerium mitteilte, wurden bei 4651 Kontrollen in ganz Sachsen-Anhalt insgesamt 64 Verstöße mit Alkohol und 38 Verstöße mit Drogen festgestellt. "Die mehr als 100 festgestellten Verstöße in nur einer Woche zeigen deutlich, dass Alkohol und Drogen im Straßenverkehr nach wie vor ein ernstzunehmendes Problem sind", sagte Innenministerin Tamara Zieschang (CDU). Darüber hinaus seien landesweit fünf Drogenfunde, neun Fahndungserfolge und 15 weitere Straftaten registriert worden. An den Schwerpunktkontrollen in der vergangenen Woche waren nach Angaben des Innenministeriums insgesamt rund 800 Polizistinnen und Polizisten beteiligt.

