80-Jähriger stürzt mit E-Scooter: Zwei Tage später ist er tot

Braunschweig - Am vergangenen Montag stürzte ein Senior in Braunschweig von einem E-Scooter und ist wenig später verstorben.

Der 80 Jahre alte Mann befand sich bei seinem Sturz gegen 10.30 Uhr am Heidbergsee. Weshalb er stürzte, ist den Ermittlern der Polizei Braunschweig noch nicht bekannt.

Fest steht, dass der Mann seinen Unfall nicht gemeldet und sich anschließend auch nicht zu einem Arzt begeben hat.

Zwei Tage später, am Mittwoch, wurde er bewusstlos in seiner Wohnung aufgefunden. Ein sofort alarmierter Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

In den Nachmittagsstunden ist er an den Folgen einer Hirnblutung verstorben.

Jetzt werden Zeugen gesucht, die den Ermittlern weitere Details zum Unfallhergang schildern können.