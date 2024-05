Versuchte Tötung? Mann mit Stichen im Oberkörper gefunden, 21-Jähriger in Haft

Bad Langensalza - Am Montag kam es laut Polizeiangaben in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) zu einem versuchten "Tötungsdelikt" . Nun gibt es neue Informationen.

Knapp zwei Tage nach der Tat konnten Kripo und Staatsanwaltschaft erste Ermittlungserfolge erzielen. (Symbolfoto) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei in einer Mitteilung am Mittwoch erklärte, wurde gegen einen 21-jährigen Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen. Anschließend sei der junge Mann in ein Gefängnis gebracht worden.

Der zweite Tatverdächtige wurde hingegen aus der Haft entlassen. Der Verdacht einer Straftat erhärtete sich gegen ihn nicht, so die Beamten.

Am Montagabend (gegen 20.45 Uhr) musste die Polizei in die Innenstadt von Bad Langensalza ausrücken. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen 38-Jährigen mit Stichverletzungen im Oberkörper. Das Opfer war schwer verletzt und befand sich in einem lebensbedrohlichen Zustand. Die Polizei nahm daraufhin zwei Tatverdächtige fest.

Am Dienstagnachmittag konnte dann leichte Entwarnung gegeben werden. Der 38-Jährige schwebte nicht mehr in Lebensgefahr.