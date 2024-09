81-jähriger Sachse fällt auf immer gleichen Trick rein - Und verliert mehr als 10.000 Euro

Ein 81 Jahre alter Sachse ist am Dienstag um einen fünfstelligen Betrag gebracht worden. (Symbolbild) © 123RF/thodonal

Gleich mehrere betrügerische Anrufe habe es am gestrigen Dienstag gegeben, teilte Polizeisprecherin Sandra Freitag am Mittwoch mit. Einer dieser Anrufe führte leider zum Erfolg.

Gegen 12.30 Uhr wurde der im Frohburger Ortsteil Prießnitz lebende Rentner angerufen. Am anderen Ende der Leitung teilte ein unbekannter Mann mit, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall gehabt habe und eine andere Beteiligte verstorben sei.

"Die Tochter befinde sich nun im Gefängnis und könnte gegen eine Kaution freigelassen werden", schildert Freitag den bestens bekannten Ablauf des Schockanrufs. Die Sprecherin gibt zu bedenken, dass Polizeibeamte niemals nach Bargeld, Geldkarten oder Wertgegenständen fragen.

Leider bemerkte der 81-Jährige den Betrug nicht, hob die geforderte Summe von mindestens 10.000 Euro ab und übergab diese gegen 16 Uhr einer Frau in schwarzer Hose und Shirt mit weißer Umhängetasche an seinem Einfamilienhaus in der Badstraße. Die unbekannte Frau fuhr danach in einem weißen Auto davon.