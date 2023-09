88-Jähriger fährt radelnden Jungen an und verletzt ihn schwer

Berlin - Am Samstag wurde in Tempelhof-Schöneberg ein elfjähriges Kind von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Jungen (11) in ein Krankenhaus. (Symbolbild) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, soll sich der Unfall gegen 17.15 Uhr ereignet haben.

Den Angaben zufolge war der 88-jährige Fahrer mit seinem Wagen im Tirschenreuther Ring in Richtung Wiesauer Straße unterwegs. Plötzlich soll der Junge dann auf Höhe des Parkeingangs Marienparkweg mit seinem Fahrrad vom Gehweg auf die Straße gefahren sein.

Der 88-Jährige konnte nicht rechtzeitig reagieren und erfasste den Elfjährigen, der zunächst auf die Front des Autos geprallt und dann zu Boden gegangen sein soll.

Alarmierte Rettungskräfte brachten den Kleinen in ein Krankenhaus, wo er mit zahlreichen Verletzungen, unter anderem am Kopf und an einem Bein, stationär behandelt wird.

Nach bisherigen Erkenntnissen bestehe für den Kleinen keine Lebensgefahr. Der Autofahrer blieb wohl unverletzt.