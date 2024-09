Abscheuliche Szene: Achtköpfige Männergruppe soll Jugendliche bedrängt haben

Die Polizei sucht nach einer Männergruppe, die eine Jugendliche in Kaarst bedrängt haben soll. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Ermittler berichteten, war die Jugendliche am vergangenen Freitag in der Zeit von 21.20 Uhr bis 21.40 Uhr an der Martinusstraße in Kaarst auf eine Gruppe von schätzungsweise acht Männer zwischen 17 und 21 Jahren getroffen.

Dabei soll es zu dem Übergriff gekommen sein. Der Haupttäter ist etwa 1,82 Meter bis 1,90 Meter groß, hat dunkle mittellange lockige Haare, ein markantes eher kantiges Gesicht und eine muskulöse Statur.

Er war mit einem Oberteil mit langen Ärmeln und einer Jogginghose der Marke Review bekleidet.