Achtung, runter vom Gas: Blitzermarathon im Südwesten steht an

Stuttgart - Auch in diesem Jahr müssen Autofahrer in Baden-Württemberg beim sogenannten Blitzermarathon wieder darauf achten, nicht in eine Radarkontrolle zu geraten und ihren Führerschein zu riskieren.

Auch im Südwesten startet in wenigen Tagen wieder die "Speedweek". © Bernd Weißbrod/dpa

Erneut werden Tausende von Polizisten und Polizistinnen in der sogenannten Speedweek und vor allem am kommenden Mittwoch (9. April) ganz besonders darauf achten, Temposünder auf frischer Tat zu erwischen.

Der sogenannte Blitzermarathon im Südwesten ist Teil einer europaweiten Geschwindigkeitskontrollwoche, bei der die Polizei den Straßenverkehr in weiten Teilen Deutschlands strenger überwacht. Temposünder werden geblitzt und erhalten einen Bußgeldbescheid. Die Aktion dauert meist einen ganzen Tag.

Besonders stark geblitzt wird am kommenden Mittwoch (9. April), dann findet der Blitzermarathon im engeren Sinne in mehreren Bundesländern statt. Stärker unterwegs ist die Polizei die ganze Woche über im Rahmen der sogenannten Speedweek (7.-13. April) - auch dies in mehreren Bundesländern. Baden-Württemberg nimmt an beiden Aktionen teil.

Geblitzt wird besonders an Schulen, Kitas, Altenheimen und Orten, die für Unfälle berüchtigt sind. In manchen Bundesländern wird dabei zumindest für einen Teil der Blitzer vorab mitgeteilt, wo sie stehen.