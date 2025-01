12.01.2025 09:20 Ärger am Bahnhof in Crimmitschau: Pyro-Chaoten jagen Fahrstuhl in die Luft

In Crimmitschau (Landkreis Zwickau) sprengten Unbekannte einen Fahrstuhl am Bahnhof in die Luft.

Von Julian Winkler

Crimmitschau - Einfach nur dämlich! Pyrotechnik-Chaoten sprengten einen Fahrstuhl am Bahnhof in Crimmitschau (Landkreis Zwickau) in die Luft. Nun ist der Lift futsch - ärgerlich für Rollstuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen. Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines gesprengten Fahrstuhls in Crimmitschau. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Am Samstagmorgen entdeckte die Bundespolizei den völlig zerstörten Fahrstuhl am Gleis zwei. Dieser wurde durch Pyrotechnik gesprengt. "Die Sicherheitsverglasung inklusive Einfassung des Fahrstuhls wurde dabei entglast und der Innenraum völlig zerstört", heißt es von der Polizei. Schaden: etwa 50.000 Euro. Demzufolge ist der Lift nicht mehr funktionsfähig. Rollstuhlfahrer und Mütter mit Kinderwagen schauen nun in die Röhre!



Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zur Sprengung nimmt die Kripo Zwickau unter der Nummer 0375/4284480 entgegen. Erst vor Kurzem wüteten die Böller-Chaoten ebenfalls am Bahnhof in Crimmitschau. Dort wurde der Fahrkartenautomat in die Luft gejagt und ist derzeit ebenfalls nicht funktionsfähig.

