27.12.2024 17:03 601 Schon wieder Automaten gesprengt! 20.000 Euro Schaden

In der Nacht zum Donnerstag schlugen unbekannte Täter am Bahnhof Crimmitschau zu. Gegen 2.45 Uhr wurde der Fahrkartenautomat regelrecht in die Luft gejagt.

Von Sebastian Gogol

Crimmitschau/Zwickau - Die Serie reißt nicht ab! Erneut wurden Fahrkartenautomaten in die Luft gejagt. In der Marchlewskistraße im Zwickauer Ortsteil Neuplanitz detonierte ein Ticketautomat an der dortigen Haltestelle. © Ralph Kunz In der Nacht zum Donnerstag schlugen unbekannte Täter am Bahnhof Crimmitschau (Landkreis Zwickau) zu. Gegen 2.45 Uhr wurde der Fahrkartenautomat regelrecht in die Luft gejagt. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Nur einen Tag später, am frühen Freitagmorgen wurden die Anwohner der Marchlewskistraße im Zwickauer Ortsteil Neuplanitz unsanft aus dem Schlaf gerissen. Zwischen 4 Uhr und 4.23 Uhr detonierte ein weiterer Ticketautomat an der dortigen Haltestelle. Auch hier beläuft sich der Schaden auf einen fünfstelligen Betrag. Polizeimeldungen Schwerer Raub im Jerichower Land: Hund und Herrchen mit Reizgas attackiert! Ob die Täter es auf Bargeld abgesehen hatten oder lediglich Zerstörungswut der Antrieb war, bleibt bislang unklar. In der Nacht zum Donnerstag wurde am Bahnhof Crimmitschau der Fahrkartenautomat regelrecht in die Luft gejagt. © Ralph Kunz In den vergangenen Monaten gab es in der Region immer wieder ähnliche Fälle, bei denen vor allem Automaten der Mitteldeutschen Regiobahn zerstört wurden.

Titelfoto: Ralph Kunz