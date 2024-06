AfD-Politiker in Karlsruhe attackiert: Drei Verletzte!

Karlsruhe - Zwei Stadträte der AfD aus Karlsruhe sind am Samstag von vermummten Tätern vor einem Café in der Innenstadt attackiert worden.

"Nur durch beherztes Eingreifen von Sicherheitspersonal, das am Nebentisch saß, konnte Schlimmeres verhindert werden", hieß es in einer Mitteilung der AfD im Karlsruher Gemeinderat am Abend.

Drei Menschen, darunter die beiden Stadträte, seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher in Karlsruhe am Abend der Deutschen Presse-Agentur. Die drei seien vor Ort behandelt worden.

In einem Video von Samstag, das auf YouTube kursiert, berichten die Politiker von ihren Erlebnissen. "Ich bin total geschockt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir in so einer Situation, wo wir nur hier sitzen und entspannen, tätlich angegriffen werden", so der angegriffene Paul Schmidt.