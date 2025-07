Schüsse auf Mehrfamilienhaus bei Köln: Ermittler prüfen Zusammenhang mit "Drogenkrieg"

Alles in Kürze

Nach Zeugenaussagen soll unmittelbar nach dem Vorfall ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit an dem Haus vorbeigefahren sein.

Anwohner hatten mitten in der Nacht den Notruf gewählt, weil sie Schussgeräusche gehört hatten. An der Fassade des Mehrfamilienhauses entdeckten die Polizisten schließlich mehrere Einschusslöcher.

Gegen 3.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen seien die Schüsse auf ein Haus auf der Straße "Auf der Trift" in Wesseling abgegeben worden, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Verletzt worden sei dabei allerdings niemand.

In den vergangenen Monaten hatte es in Köln und anderen nordrhein-westfälischen Städten mehrfach Schüsse auf Häuser und Explosionen gegeben. Als Hintergrund vermuten die Ermittler Konflikte unter Drogenbanden - erste Prozesse dazu laufen bereits am Kölner Landgericht.

Ob auch die Tat in Wesseling damit in Zusammenhang steht, werde geprüft, sagte ein Polizeisprecher.