Aggressiver Mann weigert sich, Straßenbahn zu verlassen: Polizei setzt Diensthund ein!

Am Sonntagabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Mannheim. Ein Fahrgast (50) in einer Straßenbahn für Aufsehen.

Von Johanna Baumann

Mannheim - Am Sonntagabend kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in Mannheim. Der Vorfall sorgte auf der B37 für Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Polizei rückte im Großeinsatz an. © René Priebe / PR-Video Gegen 19.45 Uhr sorgte ein Fahrgast (50) in einer Straßenbahn für Aufsehen. Obwohl die Bahn der Linie 7 bereits in den Betriebshof auf Höhe der Möhlstraße einfahren wollte, verließ dieser das öffentliche Verkehrsmittel nicht. Ein Mitarbeiter sprach den Mann an und wies auf das Fahrtende hin. Der aggressive 50-Jährige zog daraufhin einen Gegenstand, der einer Schusswaffe ähnelte. Die angerückten Einsatzkräfte starteten mehrere Ansprachen und Deeskalationsversuche. Diese verliefen jedoch ohne Erfolg. Schließlich musste ein Polizeihund eingesetzt werden. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen durch das Tier. Der Festgenommene trug eine Spielzeugwaffe bei sich, wie die Polizei mitteilte. Der 50-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. © René Priebe / PR-Video Dem Mann droht nun ein Strafverfahren wegen Bedrohung.

Titelfoto: René Priebe / PR-Video