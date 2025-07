20.07.2025 15:38 Aggressiver Mann randaliert an Tankstelle, dann sind Polizisten sein nächstes Ziel

Am Samstag randalierte ein Mann an einer Tankstelle in Burg. Als die Polizei eintraf, wurde auch sie zur Zielscheibe und musste sich zur Wehr setzen.

Von Robert Lilge

Burg - In der Nacht auf Samstag sind in Burg (Landkreis Jerichower Land) Polizisten von einem aggressiven Mann angegriffen worden. Alles in Kürze Mann randaliert an Tankstelle in Burg

Aggressiver Mann greift Polizisten an

24-Jähriger war stark alkoholisiert

Polizisten mussten den Mann zu Boden bringen

Ermittlungen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte Der aggressive Mann musste von der Polizei zu Boden gebracht werden. (Symbolbild) © Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa Zuvor habe der 24-Jährige gegen 2 Uhr in der Magdeburger Chaussee an einer Tankstelle randaliert, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Zeugen meldeten der Polizei, dass dieser laut schrie und mit einer Flasche gegen die Fensterscheiben schlug. Zudem habe er mehrfach versucht, die elektrische Eingangstür aufzuziehen - vergeblich. Die angerückten Beamten suchten mit ihm das Gespräch. Mittendrin und völlig unerwartet griff er sie an. Mit körperlichem Einsatz mussten die Ordnungshüter den Mann zu Boden bringen und fesseln. Es stellte sich heraus, dass der Angreifer stark alkoholisiert war und deshalb in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Jetzt wird wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte gegen ihn ermittelt.

Titelfoto: Bildmontage: Henning Kaiser/dpa, Andreas Arnold/dpa